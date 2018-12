Suárez: "Barcelona já tinha Neymar e Messi e eu pensava: 'Onde vou jogar?'"

Luis Suárez contou como foram os seus primeiros tempos no Barcelona e quais as suas dúvidas ao chegar a uma equipa que já tinha Lionel Messi e Neymar Jr. a brilhar na frente de ataque.

Em entrevista ao portal "Otro", o avançado uruguaio revela que teve de ser inteligente: "Quando cheguei, o Barcelona já tinha Neymar e Messi. Perguntava-me: 'Onde é que eu vou jogar?'. Com o meu trabalho, lutando, correndo, procurando espaços, pude adaptar-me aos dois melhores jogadores do mundo. Foi só questão de me adaptar e ser inteligente."

Na ótica de Suárez, "é difícil encontrar um avançado que não seja egoísta", no entanto, o futebol mostra que o homem mais adiantado deve "ser companheiro" e "pensar na equipa em todo o momento".

"Há movimentos que fazes em campo já a pensar que o teu companheiro sabe o que vais fazer. Há que valorizar o trabalho do companheiro", explica, frisando que "a língua que todos entendemos é o compromisso".

"Há que ter companheirismo, trabalhar juntos pelo mesmo objetivo e, assim, conquistar coisas importantes no futebol", sublinha Suárez.