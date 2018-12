150 mil peças de Lego fazem a “Cidade Natal” em Bragança

“Gosto muito de fazer legos e é a prenda do meu pai”, diz à Renascença , acrescentando que, às vezes, constrói sozinha outras vezes com o pai. “Construo o que imagino, outras vezes faço pelo folheto. Muitas vezes até ponho música e ponho-me a fazer os legos, sinto-me bem e gosto muito”, afirma.

“Com o Lego é possível fazer o que a imaginação nos permitir. Eu consigo transportar para o brinquedo o que a imaginação me der”, assegura Pimparel, que já contagiou a filha, Maria João, de 12 anos. Algumas peças patentes na exposição contaram mesmo com a sua colaboração.

Pimparel, neste momento com 48 anos de idade, refere que os legos são “uma grande paixão, um grande investimento e muitos anos de dedicação” e conta que guarda as peças “com muita organização, em vitrinas, em caixinhas plásticas, para não se danificarem, para não apanharem pó”.

O amigo de Miguel é Fernando Pimparel que “já tinha tido vários convites para expor em Lisboa, Viana do Castelo, Braga ou Porto”, mas o desejo de fazer a primeira exposição “na terra”, na sua cidade, fê-lo recusar todos os convites. “Não era um objetivo expor em outras cidades, senão aqui. E estou feliz por isso, por poder mostrar a todos os brigantinos e pessoas que se deslocarem aqui, o que se pode fazer com este brinquedo”, afirma à Renascença .

A exposição é a segunda de Miguel Miranda. E a criança está feliz. “Eu sinto-me feliz”, conta. E prossegue: “Eu já fiz uma exposição em Miranda do Douro, mas está é muito mais... Eu, depois da minha primeira exposição, disse ‘eu tenho que fazer uma exposição cá em Bragança com o meu amigo Pimparel’. E aqui está ela”, conta .

Miguel já perdeu a conta ao número de peças que possui e que espalha por toda a casa, mas considera que são a sua “família”, que “cuida bem” e com quem estabelece diálogos. “Quando estou a construir, parece que estou num sonho. Sigo as instruções, mas, às vezes, sigo a minha imaginação...”, diz Miguel, assegurando que quer continuar a fazer construções.

Miguel, tem 10 anos e teve o primeiro Lego aos dois anos e apaixonou-se pelo brinquedo oferecido pelo pai. “A minha mãe foi a uma consulta no Porto e o meu pai, para me entreter, deu-me logo um Lego. Era um todo terreno, com motas e atrelado, e, desde aí, comecei a construir. E agora temos aqui esta paixão”, conta efusivamente.

Uma cidade onde nada falta

Na “cidade Natal em Lego”, construída com cerca de 150 mil peças, podem encontrar-se todos os serviços que há numa cidade. Miguel Miranda é o cicerone de serviço e cheio de entusiasmo faz-nos percorrer cada setor da exposição, apresentando em pormenor cada peça.

A visita começa assim: “Olá, eu sou o Miguel, sou o Logomen, tenho 10 anos, e vou apresentar-vos e explicar as construções mais importantes, as principais, desta cidade Natal em Lego”. E prossegue: “Temos cinema, restaurante, um hotel, o banco, o aeroporto de Bragança, que eu trato assim, a pista do comboio, mais ao fundo, a nossa cidade Natal em Lego, carros de muitas marcas, como por exemplo, o autocarro de Londres, os minis, os barcos, o hospital, o shopping, o quartel dos bombeiros, a roda gigante, três carroceis, o comboio de Natal, as bombas de gasolina, parques de diversão, o mercado ... Até temos aviões pelo céu a voar, é a nossa imaginação”, descreve Miguel cheio de entusiasmo.

Há também réplicas de modelos de carros emblemáticos e dos edifícios mais conhecidos do mundo, desde a Casa Branca à Torre Eiffel, a casa assombrada e muito mais.

Fernando Pimparel acrescenta que tinham “cerca de 400 mil para expor, mas, devido ao espaço, foi preciso limitar”. “Estão aproximadamente aqui 150 mil peças. É muita construção. É muito tempo. Todo o cenário foi construído aqui. Trouxe as peças de casa e foi montado mediante o espaço que nos foi cedido. A única coisa que veio já montada foram os edifícios e parte das viaturas. O resto foi tudo criado aqui, neste espaço, que a Câmara nos cedeu”, conta.

Se tivesse que escolher apenas um dos edifícios presentes na exposição, Fernando Pimparel ficava com a Casa do Trabalho de Bragança. “É a menina dos olhos, é a instituição que eu represento há 25 anos e à qual dedico parte da minha vida. Esta casa acolhe meninos de classes desfavorecidas e este projeto, que me levou algum trabalho, mas que me deu mais prazer, em termos sentimental e em questões de valor, é para oferecer à Fundação Casa do Trabalho”, revela.

A paixão dos colecionadores vista pelos pais

Paula Pimentel acompanha o filho Miguel na abertura da exposição no Mercado Municipal de Bragança. Com o olhar vai seguindo a criança, o sorriso constante espelha a alegria e a felicidade pelo feito do Miguel e pelos muitos elogios que recebe por parte dos muitos visitantes.

“Já me mentalizei. No início eu achava que eram legos a mais lá em casa, não tínhamos espaço para legos. Agora já me acomodei à ideia que realmente é para continuar, porque é uma paixão que está à vista de todos e ele diverte-se imenso sozinho. Ele diz que é a companhia dele, que nunca se sente só, é filho único e diz que são os irmãos dele”, conta à Renascença

Na escola, Miguel é um excelente aluno e a mãe acredita que os legos também ajudam e são importantes para o desenvolvimento do filho. “Quando acaba uma construção já está a pensar noutra. Agora está a iniciar a coleção do Harry Potter que, paralelamente às construções, tem os livros, tem que ler, tem que conhecer as histórias e tudo isso também ajuda, de certa forma, a que ele tenha outra facilidade na escola, com outros temas e outras áreas, nomeadamente como a área da matemática”, refere.

Paula Pimentel admite que esta “paixão custa caro”, mas explica que “a família toda colabora, senão seria impossível”, acrescentando que o Miguel “nunca foi criança de fazer birras a dizer que quer. E por ele ser tão dócil e tão meigo e compreensivo, as pessoas também acabam por compensá-lo, dando mais legos”.

Em relação à exposição, em Bragança, “está muito orgulhoso e nós também. Esta adesão e quantidade de pessoas está a ser muito bom, porque nota-se que há muita gente a gostar deste brinquedo”, conclui Paula Pimentel.

Já Maria Augusta, mãe de Fernando Pimparel, manifesta-se “orgulhosa e feliz”, à medida que percorre a exposição. Conta que os legos “são mesmo a paixão” do filho que se dedica “às construções há muitos anos” e para a qual muito contribuiu, ao dar-lhe “sempre legos de prenda”. “Isto é um trabalho fora de série”, exclama, à medida que contempla alguns dos edifícios expostos.

Surpreendido com a grandiosidade e beleza da cidade Natal em Lego manifestou-se também o presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias. “É uma satisfação muito grande, porque, em primeiro lugar, é feita por duas pessoas de Bragança, e, depois, porque a exposição é fabulosa e, por isso, convido toda as pessoas a visitarem, porque, realmente, vale mesmo a pena”, refere o autarca em declarações à Renascença.

As expetativas foram de todo ultrapassadas no dia de abertura da cidade Natal em Lego. Centenas e centenas de pessoas, provenientes de vários lugares, acorreram ao Mercado Municipal, para visitar a exposição e algumas tiveram mesmo que esperar algum tempo na fila para entrarem no espaço e percorrem as diversas construções que estão expostas até ao dia 6 de janeiro.

A minha cidade Natal em Lego faz parte do evento “Bragança Terra Natal e de Sonhos”.