Desportivo de Chaves

Francisco José Carvalho: "Não há propostas, nem sondagens por Eustáquio"

03 dez, 2018 - 12:45 • João Fonseca

Presidente da SAD do Chaves reconhece que o atual momento desportivo, com o último lugar no campeonato, preocupa, mas salienta que mantém confiança no treinador Daniel Ramos.