2,7 toneladas de haxixe apreendidas em lancha rápida

Uma operação ibérica de combate ao tráfico de droga por via marítima levou à apreensão, no Sul de Espanha, na zona de Huelva, de 2,7 toneladas de haxixe proveniente do Norte de África.

Segundo um comunicado, a Força Aérea Portuguesa detetou, em pleno Oceano Atlântico, uma lancha rápida equipada com “três potentes motores fora de bordo, que, a coberto da noite, acabou por se dirigir para a costa espanhola para desembarcar o produto estupefaciente”. Foi na costa de Huelva que a embarcação foi apreendida pelas autoridades espanholas.

“Esta operação, à semelhança de outras anteriormente realizadas, insere-se no esforço conjunto que autoridades portuguesas e espanholas vêm desenvolvendo coordenada e continuamente no sentido de se interditar a entrada de produtos estupefacientes na Península Ibérica, designadamente por via marítima”, pode ler-se na nota.

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e com o apoio da Força Aérea Portuguesa e da Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana, esteve envolvida, nesta operação que decorrer no final de novembro.