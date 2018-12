Isabel Trigo Mira: "Se Jorge Jesus desmente Bruno de Carvalho, tem razão"

Isabel Trigo de Mira vai votar pela suspensão de sócio de Bruno de Carvalho, na assembleia geral do Sporting do dia 15 de dezembro.

Em declarações a Bola Branca, a antiga dirigente e conhecida sócia dos leões refere que considera que o ex-presidente "não respeitou ninguém, muito menos os sócios do Sporting, e merece ser castigado". O que Isabel Trigo de Mira não deseja que aconteça é a "falta de respeito" que aconteceu na passada sexta-feira. Um grupo de sócios apoiantes de Bruno de Carvalho, incluindo o pai e a irmã do ex-presidente, criou um pequeno foco de tensão na reunião magna do clube. O discurso do presidente Frederico Varandas foi interrompido por apupos.

"Não eram as claques, eram pessoas bastante idosas que perturbaram os trabalhos e isso não pode voltar a acontecer. Foi a primeira assembleia destes novos órgãos sociais e pensaram que ia ser pacífica mas foi um alerta para a próxima, que deve ser melhor preparada", afirma.

Na próxima assembleia geral do Sporting, será discutida a suspensão de sócio de Bruno de Carvalho. Isabel Trigo de Mira vai votar pelo castigo ao ex-presidente, porque este "não respeitou ninguém, muito menos os sócios do Sporting". "Se está a ser desmentido por Jorge Jesus [relativamente ao treino do dia do ataque a Alcochete], então provavelmente o treinador tem razão", acrescenta a antiga dirigente.

Antiga dirigente confia em Varandas



Nestas declarações a Bola Branca, Isabel Trigo de Mira deixa uma palavra de confiança no trabalho dos novos órgãos sociais.

"Acho que o Sporting está, agora, no caminho certo. Estão a tentar tapar os buracos todos que vão aparecendo pelo caminho. O estilo de Frederico Varandas é completamente diferente do antigo presidente [Bruno de Carvalho]. Não gosta de estar sempre na comunicação social, ao contrário do outro, que falava todos os dias. As diferenças são muitas e os sócios têm de perceber que se está a fazer um bom trabalho. A única coisa que não gostei foi da forma como foi despedido José Peseiro, mas isso faz parte do passado", refere.

A terminar, Isabel Trigo de Mira deseja boa sorte à equipa leonina, na partida desta segunda-feira diante do Rio Ave. "É importante continuar na senda das vitórias", conclui.

Essa partida realiza-se esta segunda-feira, às 20h15, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. O Rio Ave-Sporting terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.