Southampton de Cédric despede treinador

O Southampton anunciou, esta segunda-feira, o despedimento de Mark Hughes. Nem o empate frente ao Manchester United, por 2-2, na última jornada da Premier League, salvou o treinador galês, de 55 anos, que só durou oito meses no cargo.

No site oficial, o clube inglês agradeceu a Hughes e à equipa técnica "por todo o esforço durante o seu tempo em St Mary's". O lateral-direito internacional português Cédric Soares está, assim, sem treinador.

Mark Hughes deixa os "saints" no 18.º lugar da Premier League, em zona de descida, com somente uma vitória em 14 jogos (o pior do campeonato nesse aspeto). O Southampton não vence desde 1 de setembro.

O Southampton informou, ainda, que a pesquisa por um novo treinador já começou. Entretanto, o adjunto Kelvin Davis será o técnico interino, no embate com o Tottenham, na próxima quarta-feira, 5 de dezembro.