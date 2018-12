Damien da Silva fica sem treinador no Rennes

O Stade Rennais anunciou, esta segunda-feira, o despedimento de Sabri Lamouchi. O treinador não resistiu aos maus resultados.

No site oficial, o clube em que milita o central luso-francês Damien da Silva esclareceu que o treinador da equipa de reservas, Julien Stéphan, assumirá o cargo de forma interina.

Lamouchi, antigo internacional francês, deixa o Rennes na 14.ª posição da Liga francesa, com 17 pontos e um registo de quatro vitórias em 15 jogos, muito longe do quinto lugar da época passada. A goleada caseira sofrida diante do Estrasburgo, por 4-1, foi a gota de água.

Damien da Silva é um central de 30 anos, que nasceu e fez a formação toda em França. Já este ano, em entrevista ao "Record", assumiu que o seu "sonho é jogar por Portugal". Este verão, chegou a ser associado ao interesse de Benfica e Sporting. Em vez disso, rumou ao Rennes.