Lakers apagam a luz dos Suns

Os Los Angeles Lakers somaram a terceira vitória consecutiva, na madrugada desta segunda-feira, ao derrotarem os Phoenix Suns, por 120-96. Desta vez, a estrela da partida não foi LeBron James.

A estrela foi, em vez disso, o jovem Kyle Kuzma. O extremo-poste de Los Angeles foi o melhor anotador do encontro, com 23 pontos, aos quais ainda juntou oito ressaltos. Não quer isto dizer que LeBron tenha estado mal. Nada disso: o "King" roçou o triplo-duplo, com 22 pontos, seis ressaltos e oito assistências. Porém, perdeu a bola por cinco vezes.

A força do coletivo dos Lakers fez-se sentir, com seis jogadores a fazer dez pontos ou mais: além dos dois já falados, JaVale McGee (14 pontos e oito ressaltos), Brandon Ingram (15 pontos), Michael Beasley (14) e Moritz Wagner (10). Tyson Chandler também contribuiu, com 11 ressaltos.

Do lado dos Suns, muita pobreza, como demonstra o último lugar da Conferência Oeste, com 19 derrotas. Ninguém chegou, sequer, aos 15 pontos e só Deandre Ayton se destacou: 10 pontos e dez ressaltos.

Nota para a vitória dos New Orleans Pelicans no reduto dos Charlotte Hornets, por 101-119. Anthony Davis brilhou a alto nível, tendo roçado o triplo-duplo: conseguiu 36 pontos, 19 ressaltos e oito assistências.

Todos os resultados da noite



Los Angeles Lakers-Phoenix Suns, 120-96

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans, 109-119

Miami Heat-Utah Jazz, 102-100



Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies, 103-95



Dallas Mavericks-LA Clippers, 114-110



San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers, 131-118