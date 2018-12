Juventus entra em contactos por Rúben Dias

A Juventus encetou contactos no sentido de contratar Rúben Dias ao Benfica no verão, segundo avança o "Record". O empresário do central encarnado, Jorge Mendes, já terá conhecimento do interesse italiano.

O treinador da Juve, Massimiliano Allegri, deu o seu aval aos avanços por Rúben Dias e o diretor desportivo Fabio Paratici passou dos planos à ação. A heptacampeã italiana pretende acautelar o futuro do centro da defesa, uma vez que quatro dos seus cinco centrais têm mais de 30 anos: Bonucci e Benatia têm 30, Chiellini está com 34 e Barzagli até já chegou aos 37. Só Rugani, com 24 anos, "estraga" a média de idades.

Rúben Dias esteve perto de rumar ao Lyon, este verão. No entanto, o Benfica pediu um valor mínimo de 45 milhões de euros, já de si 15 milhões abaixo dos 60 da cláusula de rescisão do internacional português, de 21 anos. Perante isto, o emblema francês saiu de cena.

Rúben foi formado no Benfica e chegou à equipa principal na última época. Na altura, agarrou o lugar face à lesão de Luisão e, desde então, não mais o largou. Em quase época e meia, leva 51 jogos e quatro golos.