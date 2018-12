Católica e Nova SBE entre as 30 melhores escolas de gestão para o "Financial Times"

O "Financial Times" divulgou a lista das melhores escolas de negócios da Europa. Há quatro estabelecimentos portugueses neste ranking com 95 nomes, elaborado pelo jornal britânico.

Entre as primeiras 30 escolas estão as portuguesas Católica Lisbon School of Business and Economics (28º lugar) e a Nova School of Business and Economics (30º lugar).

No entanto, Portugal está também representado pela Porto Business School (62º lugar) e, ainda, pelo ISCTE Business School (63º lugar).

Das quatro, o ISCTE foi o único a subir nesta lista. No ano passado, o Instituto Universitário de Lisboa estava em 80º lugar, estando agora 17 lugares acima. Ainda assim, continua a ser a escola portuguesa com pontuação mais baixa.