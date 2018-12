Jorge Jesus garante que não foi contactado pelo Benfica

Jorge Jesus garante que não foi contactado pelo presidente do Benfica,. Luís Filipe Vieira, para render Rui Vitória. Em entrevista ao "Correio da Manhã", o treinador do Al Hilal também sublinha que, nesta fase da época, não deixaria o clube da Arábia Saudita pelo Benfica.

O futuro de Rui Vitória na Luz esteve na corda-bamba e o nome do seu antecessor soou, na imprensa, como o mais forte para substituí-lo. Mais tarde, Luís Filipe Vieira negou ter, sequer, contactado Jorge Jesus. "Não fui contactado", confirma o antigo treinador encarnado ao "CM".

Jesus garante que Vieira "pensa pela sua cabeça", o que é ideal numa altura em que o Benfica "precisa de paz e sossego". Para o técnico, o presidente encarnado "fez muito bem" em manter Rui Vitória.

"Mostrou que acredita e só assim o treinador sente que está protegido. Não esperava outra coisa do presidente do Benfica", enaltece.

De qualquer forma, mesmo que Luís Filipe Vieira o tivesse contactado para assumir o comando técnico do Benfica, Jorge Jesus diria que não.

"Estou num projeto em que quero ficar. Vou voltar a Portugal, não sei é quando, nem como, nem qual o clube. Importante é voltar para um clube que me quer, tenho de sentir que as pessoas me querem", sublinha.