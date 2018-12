Presentes solidários apoiam projetos dos Leigos para o Desenvolvimento

Os Leigos para o Desenvolvimento deram a conhecer os seus presentes de Natal solidários, com o objetivo de angariarem fundos para garantirem a sustentabilidade dos seus projetos.

Os fundos servem para apoiar os projetos deste organismo católico, que tem “projetos muito diversificados" nos países onde está em missão - Moçambique, Angola, S. Tomé e Príncipe e também em Portugal, concretamente na Caparica/Pragal.

"Trabalhamos com grupos de mulheres, com os jovens através de formação e trabalho de empreendedorismo. E ainda o trabalho com imigrantes em Portugal”, explica a responsável pela comunicação dos Leigos para o Desenvolvimento.