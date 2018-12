FC Porto ganha no grito nos jornais

A vitória do FC Porto no terreno do rival da cidade, o Boavista, por 1-0, faz as capas dos três jornais desportivos desta segunda-feira. Um golo de Hernâni, ao minuto 95 - último de descontos - decidiu um jogo bem rijo.



Foi "na raça", frisa o jornal "O Jogo". "A ferro e fogo", classifica o "Record". "A Bola" diz que os dragões tiveram "estrelinha". Os tribunais dos jornais dizem que ficou penálti por assinalar contra o Porto. Sérgio Conceição foi expulso e não compareceu na sala de imprensa, em protesto.

Quanto ao Sporting, Acuña deverá voltar ao onze, pela primeira vez na era de Keizer, segundo "A Bola". Mathieu também deverá voltar, avança o "Record". Mané fora dos convocados e perto da saída. Fernando Mendes acusa Bruno de Carvalho de dizer para "dar um apertão" aos jogadores.

No Benfica, há "ataque" a Hasic, de acordo com "O Jogo". O avançado de 17 anos é um jogador livre após conflito com o Dínamo Zagreb. Juventus avança por Rúben Dias, revela o "Record". Rafa vive o melhor momento.

Nota para a seleção nacional, inserida no grupo B de qualificação para o Euro 2020. Terá pela frente Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo.