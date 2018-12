Estas são as 10 cidades mais violentas do planeta

O relatório "Crime e Violência: Obstáculos para o desenvolvimento das cidades da América Latina e das Caraíbas" , publicado no fim de novembro, coloca a cidade de San Pedro Sula, nas Honduras, e San Salvador, em El Salvador, no segundo e terceiro lugar da lista das cidades com mais homicídios.

A cidade de Caracas é a mais violenta do planeta, segundo um relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que dá conta que na capital da Venezuela se registam 119,87 homicídios por cada 100.000 habitantes.

Segundo o relatório, a região da América Latina e Caraíbas continua a ser a mais violenta do planeta, com uma taxa de homicídios de 23 por cada 100 mil habitantes (um número quatro vezes superior à média mundial). A única cidade neste "top 10" que não pertence a esta região é a Cidade do Cabo, na África do Sul.

O número de homicídios tem vindo a aumentar. Nesta região, em 2000, registaram-se 29% dos homicídios no planeta. Em 2009, o número subiu para 37% e em 2017 para 39%. No entanto, nesta região vive apenas 9% da população mundial.



O relatório prevê que, em 2030, a taxa de homicídios seja de 35 por cada 100 mil habitantes, nesta região.

Ao mesmo tempo, quando as causas de morte externas (homicídios, suicídios e acidentes de viação) são comparadas, a América Latina é a única região onde o homicídio é a principal causa de morte (52%).

O relatório afirma que a insegurança nesta região do globo resulta de uma multiplicidade de fatores, geralmente associados com condições socioeconómicas, fraqueza institucional e falta de coesão social. Tendo em conta esta complexidade, o relatório recomenda medidas interdisciplinares no combate à violência e ao crime urbano.

Os investigadores lembram que, para diminuir efetivamente a violência nestas cidades, as autoridades locais devem intervir previamente nos maiores fatores de risco, como o abuso de drogas e álcool e o acesso facilitado a armas de fogo.