Banco Alimentar. Mais de duas toneladas de alimentos vão ajudar 400 mil pessoas

O Banco Alimentar contra a Fome recolheu 2.146 toneladas de alimentos durante o fim de semana da campanha nacional que decorreu em mais de duas mil superfícies comerciais.

“Foi uma campanha muito bem-sucedida. Uma vez mais os portugueses quiseram partilhar com quem têm mais carências: é um gesto com sentido redobrado nesta altura natalícia”, disse à Renascença a presidente do Banco Alimentar contra a Fome, acrescentando que praticamente recolheram o mesmo em dois dias, que no ano passado em três dias.

“Os Bancos Alimentares demonstram contentamento e gratidão pela confiança que os portugueses colocam nesta obra”, sublinha.



Segundo Isabel Jonet, só em Lisboa foram recolhidas 557 toneladas, "mais 30 toneladas por dia que no ano anterior". No sábado, primeiro dia da campanha, a responsável indicou que tinham sido recolhidas 1.059 toneladas de alimentos.



Os bens recolhidos vão ser entregues, na próxima semana, a 2.600 instituições de solidariedade social, que os entregam a cerca de 400 mil pessoas com carências alimentares comprovadas.