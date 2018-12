Depois de Guadalajara “é preciso ser mais proactivo na internacionalização de autores portugueses”

José Saramago dizia que a feira em que mais gostava de participar era a de Guadalajara. Isso mesmo lembrou na sessão de encerramento o primeiro-ministro António Costa. 20 anos depois do Nobel, 40 autores de língua portuguesa mostraram a força viva da literatura em português aos mexicanos. Ao longo de oito dias de feira, em Guadalajara venderam-se obras de autores de língua portuguesa, mais de três mil delas, na livraria do Pavilhão de Portugal.

De acordo com a comissária Manuela Júdice, embora as contas finais não estejam fechadas, além dos mais de 3 mil livros vendidos na livraria situada no coração do pavilhão há que ter em conta também os livros de autores de língua portuguesa que estavam à venda noutros espaços da feira. Manuela Júdice dá mesmo o exemplo de autores como José Luís Peixoto e Nuno Júdice que esgotaram nas editoras onde são publicados.

No topo da lista dos autores mais vendidos estão “José Saramago, Gonçalo M. Tavares, António Lobo Antunes e Eça de Queirós” indica Manuela Júdice. O facto de muitos deles terem participado em sessões também contribuiu que os mexicanos conhecessem melhor e pudessem procurar os seus livros.

No saldo desta feira há a contabilizar também mais de 50 obras que receberam apoio para serem traduzidas e que estiveram á venda na feira. Mas muitos foram também os leitores mexicanos que procuraram títulos escritos em português.

Os cerca de 40 autores que estiveram em Guadalajara, marcaram presença sempre constante no Pavilhão de Portugal cujo teto tinha telas em forma de marcador de livros com autógrafos dos escritores de língua portuguesa. Além das sessões dentro do auditório do pavilhão, houve também sessões de debate e conversa noutras salas da feira, no salão de poesia, ou fora da feira e também em idas a escolas mexicanas.

Juventude Mexicana

Uma das notas que os autores mais referem quando lhes perguntamos balanço sobre a participação na feira, é o facto de ser uma feira cheia de jovens. Na quinta-feira que foi o ponto alto da visita dos estudantes quase não se conseguia caminhar na feira.

Em entrevista à Renascença, João Tordo diz que “quando se chega à feira vê-se milhares e milhares de miúdos com idades entre os 15 e os 18 anos.” Na opinião do autor de “O Bom Inverno”, “é muito engraçado de ver este publico, porque num certo sentido dessacraliza isto que é a literatura”. Tordo refere que este exemplo de Guadalajara em que o Estado mexicano tem um programa para a ida das escolas a esta feira que é a segundo maior do mundo de livros deveria ser replicado. O escritor sugere mesmo que em Portugal “as câmaras municipais deveriam pegar nos alunos e leva-los por exemplo à feira do livro de Lisboa”. No entender do autor isso “deveria acontecer mais”.

Convidados para Guadalajara foram também autores lusófonos, como José Eduardo Agualusa, Mia Couto, Ondjaki e o Prémio Camões de 2018, Germano Almeida que voou de Cabo Verde para participar nesta feira que recebeu este ano 819 mil visitantes. Em entrevista à Renascença o autor de “O Fiel Defunto” diz com graça que “habituado ao tamanho de Cabo Verde” admite que nunca viu “tanta gente junta sobretudo numa feira do livro!”. De acordo com Germano Almeida “a participação portuguesa foi muito boa e está a ser bem aproveitava”, “fala-se de Portugal” conclui Germano Almeida.

E depois de Guadalajara?

Agora é preciso apostar no futuro diz Manuela Júdice. A comissária da representação portuguesa afirma que esta feira de Guadalajara “foi uma porta que se abriu”, sobretudo numa fase também de mudança política no México. “Agora é preciso entrar”, admite Júdice que para isso refere que é preciso “ter uma política do livro” e que Portugal “não deve ficar à espera que apareçam candidaturas.

No último dia de feira, depois de ter recebido o primeiro-ministro com um miniconcerto surpresa de Kátia Guerreiro no pavilhão de Portugal em que a fadista cantou também “Cielito lindo” um tema muito popular mexicano que pôs o publico a cantar, Manuela Júdice é critica e afirma: “É preciso ser mais proactivo na internacionalização dos autores portugueses”.