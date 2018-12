Paços de Ferreira comanda II Liga

O Paços de Ferreira venceu o Penafiel (2-0), num jogo da 10.ª jornada, e reassumiu a liderança isolada da II Liga.

Wagner e Luiz Phellype apontaram os golos dos castores que agora somam 24 pontos e menos um jogo do que o Famalicão, segundo classificado, com 23, e do que o Estoril-Praia, terceiro, com 20.

O Penafiel, por sua vez é 10.º, com 14 pontos.

Já Sporting da Covilhã e Farense empataram a uma bola. Os golos foram marcados por Alvarinho e Gilberto, de grande penalidade.

Com a divisão de pontos as duas formações mantêm as posições na tabela classificativa, com o Sporting da Covilhã no penúltimo posto, com 9 pontos, enquanto os algarvios seguem no sexto lugar com 16.

Por seu lado, dois golos de Roniel, que começou o jogo no banco, deram a vitória ao Leixões por 2-1 na receção ao Sporting de Braga B.

Sem ganhar há quatro jornadas, a formação de Matosinhos viu o Sporting de Braga B adiantar-se no marcador aos 50, quando Henry assistiu Simão na área para um remate cruzado que bateu o guarda-redes Tony.