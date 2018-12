Raja Casablanca perde mas ganha taça

O Raja Casablanca venceu a Taça das Confederações da CAF de futebol, com um agregado de 4-3 nas duas mãos, apesar de ter perdido por 3-1 em casa do Vita Club, em Kinshasa.

Abdelilah Hafidi, aos 21 minutos, colocou a formação marroquina em vantagem e com uma mão na taça, dado que acrescentava um golo à vantagem de 3-0 trazida no jogo da primeira mão.

A equipa da República Democrática do Congo reagiu da melhor forma e respondeu com golos de Jean-Marc Makuso, aos 45+4 minutos, Mukolo Botezadio (2-1), aos 71, e Fabrice Luamba Ngomo (3-1), aos 74, mas sem conseguir alterar o rumo dos acontecimentos no que toca à decisão.

O Raja Casablanca sucede ao TP Mazembe na lista dos vencedores da Taça das Confederações da CAF.