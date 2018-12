Seleção perde e falha lugar para qualificação de Europeu de basquetebol

A seleção portuguesa de basquetebol perdeu frente à Bélgica, por 70-60, em Albufeira, e falhou o apuramento direto para a qualificação do campeonato da Europa de 2021.

A Bélgica, que já tinha vencido em casa a seleção lusa, por 66-65, assegurou um lugar na qualificação.

As outras equipas do Grupo C da segunda fase de pré-qualificação, Portugal e Islândia, ainda vão disputar este acesso em agosto de 2019.

A equipa das quinas, comandada por Mário Gomes, vencia por 41-31 mas acabou por somar o segundo desaire no agrupamento, depois de ter vencido a Islândia, por 80-77, em setembro último.

Mário Gomes (Selecionador de Portugal):

"Aconteceu aquilo que acontece muitas vezes em basquetebol. Um jogo de basquetebol com 10 pontos de diferença ao intervalo está longe de estar resolvido. Na Bélgica, estávamos a perder por 15 pontos ao intervalo e só não ganhámos o jogo porque na última posse a arbitragem não marcou uma falta clara sobre o Betinho. Portanto, aquilo que se passou não é nada de anormal. Isto é um pouco a nossa realidade. A Bélgica é mais forte do que nós normalmente, hoje foi mais forte. Resta levantar a cabeça e seguir em frente, porque não tenho nada a apontar aos jogadores, deles só tenho a dizer bem. Não é uma questão de atitude ou capacidade de luta. Trabalhámos bem durante a semana e eles foram melhores. Para evoluirmos e sermos consistentes durante 40 minutos em jogos deste nível, só há uma maneira. Treinar não chega, é preciso fazer muitos jogos destes durante a época, porque estes são jogos diferentes dos nossos jogos da competição interna. Os jogadores não estão habituados, mas deram o seu melhor.”