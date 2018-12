Afinal, PSG também tropeça

O Paris Saint-Germain cedeu os primeiros pontos no campeonato francês de futebol, ao empatar 2-2 no terreno do Bordéus, na 15.ª jornada, que lidera, agora com 14 pontos de vantagem sobre o Montpellier.

O campeão gaulês esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Neymar, aos 34 minutos, e Mbappé, aos 66, mas por duas vezes o Bordéus chegou ao empate, por intermédio de Jimmy Briand, aos 53, e do dinamarquês Andreas Cornelius, aos 84.

Após 14 triunfos consecutivos no campeonato, o PSG empatou no recinto do Bordéus, que ascendeu ao 11.º lugar, com 18 pontos.

Com o português Rolando no 'onze', o Marselha empatou 0-0 na receção ao Reims e desperdiçou a oportunidade de ascender ao terceiro lugar e ultrapassar Lyon e Lille, que no sábado empataram 2-2.