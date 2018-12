Jorge Simão. “Acho que merecíamos mais"

O treinador do Boavista admite que a equipa sofreu uma “pancada forte” com o golo sofrido aos 95 minutos diante do FC Porto.

Em declarações na flash interview da Sporttv, Jorge Simão refere que já “não passava pela cabeça de ninguém [perder o jogo]”, até porque “o FC Porto não estava a ser ameaçador”.

O técnico axadrezado acrescenta que a equipa tem de “crescer na adversidade e fazê-los perceber isso, principalmente o Gonçalo Cardoso, era o que estava mais afetado, mas fez uma exibição brilhante”.

Questionado sobre se o resultado é justo ou injusto, Jorge Simão não responde diretamente mas diz que foram “um osso muito duro de roer, o FC Porto está confiante, vem de uma sequência de jogos de muitas vitórias e o surgir o golo naquele minuto acaba por ser resultado dessa confiança”.

“Acho que merecíamos mais, foi um jogo intenso, de luta, o FC Porto a isso obriga, mas tivemos qualidade, não conseguimos foi fazer um golo”, disse.

O FC Porto venceu no Bessa por 1-0 com golo de Hernâni ao minuto 95 e reassume a liderança isolada do campeonato.