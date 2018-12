Portugal vence Europeu de andebol em cadeira de rodas

Portugal venceu este domingo a terceira edição Torneio Europeu de Andebol em Cadeira de Rodas, ao derrotar na final a equipa da Croácia por 20-7, num encontro disputado em Leiria. Ao intervalo da final, a equipa mista portuguesa, que no sábado já tinha vencido (18-15) a Croácia na segunda jornada do grupo, vencia por 10-2. Com 7 golos, Iderlindo Gomes foi o melhor marcador de Portugal.

Portugal fechou assim o torneio com quatro vitórias, pois para garantir presença na final impôs-se à Holanda, por 12-9, à Croácia, por 18-15, e à Hungria, por 14-3.

No final, o selecionador nacional, Danilo Ferreira, aproveitou para "agradecer a todos os clubes que estiveram e estão ligados ao Andebol em Cadeira de Rodas, atletas, dirigentes, técnicos de saúde, árbitros, associações e parceiros".

"Desportivamente, este título é o coroar do trabalho que tem sido feito desde o início do projecto, em 2009. Nós perseguíamos este título desde a primeira edição, na qual fomos finalistas derrotas. Conseguimos finalmente vencer em nossa casa, com o nosso público, que foi fantástico. Quero agradecer também aos meus atletas, que foram exemplares a todos os níveis, dentro e fora do campo. É para mim um privilégio e um orgulho poder ser o líder desta selecção. Espero que este resultado sirva de impulso a nível nacional para o Andebol em Cadeira de Rodas", lembrou Danilo Ferreira.

Marcelo felicita seleção

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este domingo a seleção portuguesa de andebol em cadeira de rodas pela conquista do título europeu.

"Numa feliz coincidência, na véspera do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a seleção nacional de andebol em cadeira de rodas sagra-se campeã europeia da modalidade em Leiria. O Presidente da República saúda este exemplo de integração pelo desporto e felicita jogadores, técnicos e dirigentes, pelo desempenho", lê-se numa mensagem divulgada no sítio oficial da Presidência na Internet.