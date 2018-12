UEFA confirma terceira prova europeia

A UEFA confirma que vai criar uma nova competição de clubes a partir de 2021. Na nota publicada no site oficial, o organismo que rege o futebol europeu revela que a prova contará com 32 equipas como a Liga dos Campeões e a Liga Europa.

O esquema será semelhante, mas, antes dos oitavos de final, haverá uma eliminatória adicional entre os segundos classificados de cada grupo e os terceiros classificados dos grupos da Liga Europa para definir o quadro definitivo da primeira ronda a eliminar. Serão 141 partidas durante 15 semanas.

O formato será de oito grupos de quatro equipas, seguidos dos oitavos-de-final, quartos-de-final, meias-finais e final.



Tal como a Liga Europa, os jogos desta nova competição, à qual a UEFA chama, provisoriamente, de “UEL2”, vão disputar-se à quinta-feira e o vencedor vai ter acesso direto à Liga Europa na época seguinte.

As finais das três competições serão disputadas na mesma semana: quarta-feira será final da “UEL2”, na quinta-feira a da Liga Europa e no sábado a da Liga dos Campeões.

“A nova competição de clubes da UEFA torna as competições mais inclusivas do que nunca. Haverá mais jogos para mais clubes, com mais federações representadas nas fases de grupos. Esta competição foi sustentada pelo diálogo com os clubes, através da Associações Europeia de Clubes”, disse o presidente da instituição, Aleksander Ceferin, citado na nota publicada neste domingo.