Pickford “trai” Marco Silva e oferece vitória ao Liverpool nos descontos

Origi marcou o golo da vitória do Liverpool por 1-0 no dérbi com o Everton, aos 90+5 minutos, num jogo da 14.ª jornada da Liga inglesa de futebol que deixou os 'reds' a dois pontos do Manchester City.

A formação comandada pelo alemão Jurgen Klopp só chegou ao golo no último minuto do encontro, na sequência de um lançamento longo para a área, pelo suplente Origi, que tinha substituído Roberto Firmino, beneficiando de uma intervenção deficiente do guarda-redes Pickford.

O Everton, do treinador Marco Silva, com André Gomes a tempo inteiro, já não teve oportunidade de resposta à desvantagem no dérbi de Merseyside e de evitar a quarta derrota na prova, que pôs fim a uma série de três jogos sem perder.

O Liverpool, que ainda não perdeu, somou a terceira vitória consecutiva e continua a dois pontos do líder e campeão Manchester City, que venceu no sábado por 3-1 na receção ao Bournemouth e contabiliza 38 pontos.

Com este desaire, o Everton permanece no sexto lugar, com os mesmos 22 pontos do Manchester United, de José Mourinho, que segue uma posição abaixo.

O dérbi londrino disputado hoje permitiu ao Arsenal igualar o Tottenham no quarto lugar, ao vencer o eterno rival por 4-2, com Pierre-Emerick Aubameyang em destaque.

O avançado gabonês marcou para os 'gunners', aos 10, de grande penalidade, e 56 minutos, e assistiu o médio uruguaio Torreira, aos 77, no quarto e último tento da sua equipa. Antes, aos 74, o francês Lacazette também assinou o seu nome na história do encontro.

O Arsenal, que esta temporada encontrou o Sporting na fase de grupos da Liga Europa, até chegou ao intervalo em desvantagem, com o ex-'leão' Eric Dier, aos 30 minutos, e o avançado Harry Kane, aos 34 de grande penalidade, a darem a volta ao marcador, depois do golo inaugural de Aubameyang.

Antes, no primeiro jogo do dia, o Chelsea venceu o Fulham, por 2-0, com golos do espanhol Pedro (quatro minutos) e de Ruben Loftus-Cheek (82), e subiu ao terceiro lugar da Premier League.