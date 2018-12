Sporting defronta romenos do Dínamo Bucareste na Champions de andebol

O Sporting perdeu 29-28 com o Bjerringbro-Silkeborg, na Dinamarca, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol, e vai disputar a qualificação para os oitavos de final da prova com os romenos do Dínamo Bucareste.

Numa partida decisiva para a formação dinamarquesa, que necessitava de pontuar para se qualificar, o último golo do Bjerringbro-Silkeborg foi marcado a sete segundos do final.

O Sporting, que já estava apurado, terminou na segunda posição, com 14 pontos, tantos quantos os dos eslovacos do Tatran Presov (terceiros), mas em melhor situação no desempate pelo coeficiente de golos marcados.

A formação 'leonina' vai disputar o 'play-off' de acesso aos oitavos de final com os romenos do Dínamo Bucareste, primeiros classificados do grupo D.

A eliminatória, a duas mãos, está marcada para 20/24 de fevereiro e 27/03 de 2019.

Carlos Ruesga, Fabio Chiuffra, Ivan Nikcevic e Luís Frade, todos com cinco golos, foram os jogadores em destaque.