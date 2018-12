Keizer está satisfeito com o Sporting mas “temos de melhorar"

O treinador do Sporting deixa elogios aos seus jogadores após as primeiras semanas de trabalho e as duas vitórias em jogos oficiais.

Marcel Keizer confirma que “os jogadores estão a dar tudo o que têm, isto é muito bom para um treinador. Os jogadores têm tido 100% de energia nos treinos e nos jogos, marcámos muitos golos [contra Lusitano de Vildemoinhos e Qarabag] porque temos muitos jogadores que podem fazer golos”.

“Os jogadores estão bem neste momento, mas temos de continuar, só temos duas vitórias”, acrescenta.

O técnico dos leões confirma que os atletas têm mostrado “energia para defender como equipa e qualidade com bola, mas temos de melhorar, ainda não é o melhor Sporting”.

Keizer deixa elogios ao próximo adversário, o Rio Ave, uma equipa que “joga muito bom futebol”.

Já sobre o campeonato português, o técnico holandês resume: “equipas organizadas, fisicamente boas, bons avançados, adversários difíceis. Temos de ter respeito por todos os adversários”.

Quanto ao caso do momento, relacionado com Rui Vitória, o treinador do Sporting não se quis pronunciar: "Estou apenas focado na minha equipa".

Convocados:

Guarda-redes: Salin, Renan e Diogo Sousa;

Defesas: Bruno Gaspar, Thierry Correia, Coates, Mathieu, André Pinto e Jefferson;

Médios: Gudelj, Petrovic, Bruno Fernandes, Acuña, Bruno César e Wendel;

Avançados: Nani, Diaby, Dost e Jovane Cabral;



A partida está marcada para segunda-feira, às 20h15, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conte. O Rio Ave-Sporting terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.