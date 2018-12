Trump vai formalizar saída tratado de livre comércio da América do Norte

O Presidente dos Estados Unidos anunciou que vai ordenar a retirada do país do Tratado de Livre Comércio da América do Norte para pressionar o Congresso a aprovar a versão renovada do acordo.

Donald Trump falava, no sábado, aos jornalistas a bordo do avião Air Force One, durante a viagem de regresso de Buenos Aires, onde participou na cimeira do G20, para Washington.

"Em breve, vou pôr fim formalmente ao NAFTA [Tratado de Livre Comércio da América do Norte]. Foi um desastre para os Estados Unidos", afirmou.

Na capital argentina, o novo acordo entre os Estados Unidos, México e Canadá foi assinado, na sexta-feira, por Trump, o Presidente cessante do México, Enrique Pena Nieto, e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

Trump explicou que com esta medida terá início um processo de retirada do NAFTA, em vigor de 1994, de seis meses, prazo para o Congresso ratificar o novo acordo de comércio que assinou com o México e o Canadá, na sexta-feira, à margem da cimeira do G20, que juntou os líderes das 20 maiores economias do mundo, na Argentina.

O Congresso "terá uma escolha" entre o acordo EUA-México-Canadá ou voltar a situação "pré-NAFTA, o que também funcionou muito bem", destacou.

Donald Trump fez da renegociação do NAFTA um dos temas centrais da sua presidência.