Nações Unidas. Impactos das alterações climáticas “nunca foram tão graves”

02 dez, 2018 - 17:13

A garantia é da secretária executiva das Nações Unidas para a Mudança do Clima, Patrícia Espinosa: "As concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera estão num nível elevado e as emissões continuam a subir".