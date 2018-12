Pedro Figueiredo termina torneio de golfe nas Ilhas Maurícias em 23.º lugar

O português Pedro Figueiredo terminou entre os golfistas posicionados na 23.ª posição o Mauritius Open, concluindo a prova do European Tour com 280 pancadas (oito abaixo do par).

Na quarta e última volta em Beau Champ, Ilhas Maurícias, Pedro Figueiredo, que se estreia esta temporada no principal circuito europeu, entregou um cartão de 68 pancadas (quatro abaixo do par), com cinco 'birdies' (uma abaixo) e um 'bogey' (uma acima).

O torneio foi ganho pelo norte-americano Kurt Kitayama, com 268 'shots' (20 abaixo do par), menos duas do que o indiano Senappa Chikkarangappa e do que o francês Matthieu Pavon.