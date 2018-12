Lituânia e Luxemburgo: os aspirantes a estreantes

Lituânia e Luxemburgo foram sorteados para o grupo B de qualificação para o Euro 2020. Portugal também está inserido neste grupo.

As duas seleções nunca estiveram, como nações independentes, em qualquer fase final de grandes competições. A Lituânia é uma equipa muito difícil de defrontar em casa. No Luxemburgo, a seleção portuguesa terá o apoio dos seus muitos emigrantes naquele país.

O Luxemburgo ficou às portas da Divisão C da Liga das Nações, ao ficar em segundo lugar do grupo, com dez pontos, apenas atrás da Bielorrússia. Já a Lituânia desceu à Divisão D, depois de ter ficado no último lugar do seu grupo da liga acima, sem qualquer ponto.

Amigáveis "inimigos"



O selecionador da Lituânia é velho conhecido do futebol português. Edgaras Jankauskas passou por Benfica, FC Porto e Belenenses. Foi nos dragões que se destacou, ainda assim como segunda escolha.

O Luxemburgo conta, entre as suas fileiras, com um jogador nascido em Portugal, Ricardo Delgado - que tem dupla nacionalidade cabo-verdiana e luxemburguesa -, e com o luso-luxemburguês Daniel da Mota. Este último marcou um golo à seleção nacional, num jogo de apuramento para o Mundial 2014, que Portugal acabou por vencer por 2-1.

Portugal nunca jogou, oficialmente, com a Lituânia. Não obstante, disputou dois jogos de preparação. No primeiro, em 2000, venceu por 5-1. No segundo, a dias do arranque do Euro 2004, triunfou por 4-1.

Já com o Luxemburgo, o historial é longo: um total de 15 jogos, com salto largamente positivo. Portugal amealha 13 vitórias, um empate e uma derrota - esta em 1961, por 4-1. Venceu por 6-0 em duas ocasiões.