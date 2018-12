Ucrânia: seleção com dedo de Paulo Fonseca

A Ucrânia foi a segunda equipa selecionada para o grupo B de qualificação para o Euro 2020, o de Portugal.

Trata-se de uma seleção cuja base é o Shakhtar Donetsk, do português Paulo Fonseca. Por exemplo, cinco dos 11 jogadores utilizados na vitória (1-0) frente à República Checa, no último jogo da fase de grupos da Liga das Nações, pertencem ao campeão ucraniano: o guarda-redes Pyatov, o central Rakitskiy, o lateral Matvienko, o médio Stepanenko e o avançado Marlos, que é brasileiro naturalizado ucraniano. O selecionador é Andriy Shevchenko, histórico goleador e vencedor da Bola de Ouro.

A Ucrânia não se qualificou para o Mundial 2018, contudo, esteve na fase de grupos do Euro 2016, em França. No entanto, não passou daí: ficou no último lugar, atrás de Alemanha, Polónia e Irlanda do Norte.

O histórico de confrontos com a seleção portuguesa, que só defrontou os ucranianos por duas vezes, ambas referentes à fase de qualificação para o Mundial 1998, é neutro. Portugal perdeu por 2-1 em Kiev, mas ganhou por 1-0, com golo de Fernando Couto, no Estádio das Antas. Apesar disso, a equipa das "quinas" não conseguiu apurar-se.