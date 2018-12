Manchester United empata depois de ter estado a perder por 2

O Manchester United, do treinador português José Mourinho, recuperou de dois golos de desvantagem e empatou (2-2) no campo do Southampton, que teve Cédric Soares em destaque, na 14.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Depois de o avançado escocês Armstrong ter aberto o marcador, aos 13 minutos, Cédric aumentou a vantagem da sua equipa, aos 20, na marcação de um livre direto, que não deu hipóteses ao guarda-redes espanhol De Gea.

O Manchester United recuperou ainda durante a primeira parte e chegou ao empate com golos do belga Lukaku, aos 33 minutos, e do espanhol Herrara, aos 39, com Rashford a assistir em ambos os lances.

O resultado manteve-se inalterado na segunda parte, com destaque para a estreia de Diogo Dalot na Liga inglesa com o Manchester United. O lateral português rendeu Shaw aos 73.

Este resultado mantém o Manchester United no sétimo posto, mas agora com apenas um ponto de vantagem sobre o Leicester, que segue no oitavo lugar. Os 'red devils' já estão a 16 pontos do líder Manchester City, que este sábado venceu por 3-1, com um dos golos a ser de Bernardo Silva.

Por seu lado, o Southampton segue em zona de despromoção, com apenas nove pontos.