Paris. Costa garante que portugueses "estão bem" e pede que não se "dramatize" manifestação "normal"

O primeiro-ministro António Costa informou este sábado, na sequência das violentas manifestações dos "coletes amarelos" em França, que "a comunidade portuguesa está bem”.

“A indicação que temos é que a comunidade portuguesa está bem. Não há qualquer problema com a comunidade portuguesa”, garantiu o governante aos jornalistas, à margem da tomada de posse do Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, na Cidade do México.

António Costa reforçou ainda o “acompanhamento próximo” da situação por parte da embaixada, consulado e “rede do Ministério dos Negócios Estrangeiros”.

Para o chefe de Governo, “não se deve dramatizar o que são as manifestações normais nos países democráticos”. “E são particularmente normais em países como a França, onde há cerca de 50 anos não me lembro de alguma reforma que não tenha sido acompanhada de movimentos e de grandes manifestações”, acrescentou Costa aos jornalistas portugueses.

Segundo as autoridades locais, cerca de 75 mil manifestantes saíram à rua em França.