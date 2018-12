Petit perde na estreia

O Vitória de Setúbal venceu em casa do Marítimo, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga.

Mendy, aos 85 minutos, marcou o único golo da partida que marcou a estreia de Petit como treinador dos insulares.

Com este triunfo fora, os sadinos subirem provisoriamente ao sexto lugar, com 17 pontos.

Sem vencer há 11 encontros em todas as competições, o Marítimo somou o sexto desaire consecutivo e ocupa o 13.º lugar, com 10 pontos.

Petit (Treinador do Marítimo):

"Não era a estreia que eu desejava e também não era aquilo que os nossos jogadores e adeptos queriam. Tenho de realçar a atitude dos jogadores. A primeira parte foi mais ao encontro das minhas ideias, mas, na segunda parte, foi normal a quebra, em termos físicos e anímicos, porque vínhamos de uma fase menos boa. Estávamos avisados para o futebol que o Vitória de Setúbal pratica, que é um futebol direto, com jogadores altos e fortes nas segundas bolas e nas bolas paradas e acabámos por sofrer um golo aos 85 minutos, numa bola parada, e não houve mais jogo. Acredito plenamente na qualidade destes jogadores, que têm o compromisso de quererem melhorar. Eles sabem que as minhas equipas têm de ter uma grande intensidade e disse-lhes no final do jogo que já vamos buscar uma vitória a Santa Maria da Feira.

Lito Vidigal (Treinador do Vitória de Setúbal):

"Fomos a equipa mais segura e a que mais oportunidades criou. Não é fácil vir jogar contra o Marítimo, que tem excelentes jogadores, após a mudança de técnico, o que traz uma motivação e energia diferente. A minha equipa foi fortíssima em termos estratégicos e emocionalmente, por isso, foi uma vitória fantástica contra um adversário fortíssimo, que nos tem habituado nos últimos anos a lutar por outras posições na tabela. Uma vitória dos meus jogadores, que continuam a querer ser melhores e há uma energia muito positiva. Queria dedicar este triunfo aos adeptos do Vitória que estiveram presentes no estádio e que se fizeram ouvir, mesmo sendo em minoria, o que trouxe força aos jogadores. Estamos numa posição boa. É claro que não é suficiente porque nós queremos sempre mais, mas, dificilmente nos últimos anos, o Vitória estaria nesta posição e isso é mérito dos jogadores, que acreditam e querem ser melhores.