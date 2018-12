Jornalistas desmentem Bruno de Carvalho

Os jornalistas que estiveram na Academia de Alcochete no dia da invasão desmentem a versão de Bruno de Carvalho.

Em comunicado conjunto, os jornalistas em serviço no centro de estágio do Sporting garantem que “em momento algum foi manifestado qualquer pedido com vista a que o portão das instalações não fosse encerrado, o qual de resto já se encontrava aberto antes do incidente”.

Segundo o documento, “somente alguns dos jornalistas/profissionais em causa - em particular das TVS e pela sua exposição - decidido “abrigar-se” junto da entrada do lado de dentro assim que se aperceberam da ameaça iminente”.

A resposta surge depois de ter sido divulgado pela RTP o interrogatório de Bruno de Carvalho em que este referia que o portão estava aberto a pedido dos jornalistas.