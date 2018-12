Bayern Munique regressa às vitórias na Alemanha

Um 'bis' de Serge Gnabry garantiu o triunfo do Bayern Munique sobre o Werder Bremen (2-1), na 13.ª jornada da liga alemã de futebol.

Os hexacampeões alemães, que não venciam há três jornadas, seguem num 'invulgar' terceiro lugar, a nove pontos do líder, o Borussia Dortmund, que se impôs ao Friburgo, por 2-0.

Com Renato Sanches no banco, Gnabry inaugurou o marcador aos 20 minutos, e desfez a igualdade a um golo aos 50 minutos, depois de Osako ter empatado a partida, aos 36.

O Borussia Dortmund venceu em casa o Friburgo, com uma grande penalidade convertida por Marco Reus, aos 40 minutos, e um golo de Paco Alcacer, já em tempo de descontos (90+1).

O Dortmund lidera a Bundesliga com 33 pontos, mais sete do que o Borussia Mönchengladbach, que no domingo visita o Leipzig, atual quinto classificado, com 22 pontos.

O Estugarda saiu temporariamente da zona de despromoção, depois de ter vencido o Augsburgo por 1-0, com um golo do grego Donis, aos 39 minutos.

O Hannover foi derrotado em casa pelo Hertha Berlim, por 2-0, e segue na antepenúltima posição com os mesmos pontos que o Dusseldorf, último classificado.