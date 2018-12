Miguel Cardoso já ganha pelo Celta

O treinador Miguel Cardoso somou o primeiro triunfo no comando técnico do Celta de Vigo na receção ao Huesca (2-0).

Depois da derrota na estreia, em casa da Real Sociedad (2-1), o técnico português festejou a primeira vitória numa partida em que o internacional espanhol Iago Aspas foi a figura, com golo aos 38 e 77 minutos.

Nos Balaídos, o Huesca não contou com os portugueses Ruben Semedo e Luisinho, lesionados.

Com este triunfo, o Celta de Vigo subiu ao 11.º lugar, com 17 pontos, mais 10 do que o Huesca, que é 20.º e último.