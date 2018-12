“Quem fica agradado ver posição de colega de trabalho na praça pública? Acho que ninguém"

O treinador do FC Porto comentou este sábado a situação de Rui Vitória no Benfica.

“Quem é que fica agradado de, entre treinadores, ver a posição de um colega de trabalho na praça pública? Acho que ninguém. A importância de momentos negativos é sempre maior do que qualquer feito bem maior”, disse o técnico em conferência de imprensa.

Sérgio Conceição reforça que “qualquer coisa de positivo nunca é tão realçada, prova disso foi o excecional jogo que fizemos esta semana, que foi muito pouco falado. Foram mais faladas as coisas negativas".

O técnico dos dragões abordou igualmente o “caso Bazoer”, mas sem dar grandes explicações. O jogador está a treinar na equipa B.

"Quando digo que há situações que ficam à porta do Olival, esta não é uma delas. É para ficar cá dentro, mas de parte. Vocês sabem como é a minha forma, como é a do FC Porto: quando há algum ato que sai fora dos carris, do barco… Quando estamos todos a remar para o mesmo lado e há um que mete um dedo de fora, que seja só a velocidade do barco que vá uma unha mais devagar, pode ser por essa unha que perdemos o campeonato no final da época, e isso eu não quero. Tudo o que seja remar contra a maré tem vida difícil”.

Sérgio Conceição acrescenta que “muitas vezes, não sou eu, é o próprio grupo de trabalho. Tenho gente verdadeiramente comprometida, e quem não está dessa forma, não pode estar no grupo".

Sobre a partida propriamente dita, o técnico campeão nacional reconhece que o dérbi contra os axadrezados é sempre "difícil".

"É o dérbi histórico da cidade do Porto. Espero um jogo intenso, bem disputado, de forma leal dentro e fora do campo. Estamos preparados para assumir a responsabilidade do jogo e conquistar os três pontos, que são importantes na nossa caminhada", refere.

O FC Porto vai ao Bessa no domingo defrontar o Boavista às 20h00 para a jornada 11 da Liga.