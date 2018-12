Morreu George Bush

George H. W. Bush nasceu no estado de Massachusetts, numa família abastada.

A verdade é que foi a sua política económica que o fez perder as eleições seguintes para Bill Clinton.

Das frases que mais marcaram o mandato de “Bush pai”, destaque para “leiam os meus lábios” – uma frase proferida logo no discurso de aceitação, referindo-se a novos impostos, algo que recusava.

O início da Presidência ficou marcada por questões internacionais, como a dissolução da União Soviética e o afastamento do ditador do Panamá, Manuel Noriega, através das tropas norte-americanas.

George H. W. Bush foi o 41º Presidente dos Estados, pai do 43º e o Presidente norte-americano que viveu mais anos.

Em 1988, venceu as eleições, tornando-se o primeiro vice-presidente a chegar à Casa Branca em 152 anos.

Já depois da saída da vida política ativa, e até com o filho na Presidência, foram frequentes os discursos de apoio de “Bush pai”, não só ao filho como a causas sociais, chegando mesmo a aparecer ao lado de democratas como Bill Clinton – exemplo disso foi a campanha para ajudar as vítimas do furacão Katrina.

Em 2011, foi homenageado com a medalha presidencial da Liberdade, pelo Presidente Barack Obama.

Em abril deste ano, ficou viúvo de Barbara Bush, com quem foi casado durante 73 anos. Bush e Barbara protagonizaram o casamento presidencial mais duradouro da história dos Estados Unidos.

George H. W. Bush morreu esta madrugada, aos 94 anos, na casa de sua família em Kennebunkport, no Maine. Sofria de Parkinsonismo, uma forma da Doença de Parkinson e estava a ser tratado no hospital com sintomas de hipotensão.

Tornou-se o ex-presidente mais velho da história do país.