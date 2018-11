Belenenses ganha fora e sobe ao 8.º

O Belenenses venceu em casa do Santa Clara por 3-2, no jogo de abertura da 11.ª jornada da I Liga, disputado em Ponta Delgada.

A equipa açoriana começou melhor e, aos seis minutos, adiantou-se por intermédio de Rashid, na conversão de uma grande penalidade, mas os 'azuis' empataram aos 12 minutos, através do francês Sasso.

Fredy fez dois golos, aos 57 e aos 77 minutos, foi decisivo para a vitória dos visitantes.

Com a vitória, o Belenenses sobe ao oitavo posto com 15 pontos, enquanto a equipa de Ponta Delgada baixa ao 10.º lugar com 14 pontos.