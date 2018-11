Sporting vence Borussia Dusseldorf mas está fora da Champions do ténis de mesa

O Sporting venceu o Borussia Dusseldorf, por 3-2, e sobe ao terceiro lugar do grupo A da fase de grupos da Liga dos Campeões de ténis de mesa.

Com este triunfo na quinta jornada, com uma ainda por disputar, o Sporting passa a somar sete pontos, mais dois do que o Ostrava 2016.

No entanto, não chega para o apuramento para os quartos de final, para os quais seguem Pontoise Cergy e Borussia Dusseldorf, com nove pontos.

O nigeriano Aruna Quadri, com duas vitórias, foi determinante para o sucesso do 'leão'. Carvalho registou derrota e depois vitória, a fechar, e ao outro nigeriano do Sporting, Bode Abiodun, 'saiu a fava', já que teve de jogar com Timo Boll, com quem perdeu.

A sequência dos resultados do jogo de hoje foi:

Aruna Quadri 3-2 Anton Kallberg (16-18, 11-9, 11-3, 5-11 e 11-6)

Diogo Carvalho 0-3 Sharath Achanta (3-11, 5-11, 8-11)

Bode Abiodun 1-3 Timo Boll (8-11, 6-11, 11-6 e 7-11)

Quadri 3-0 Achanta (11-6, 11-9, 11-9)

Carvalho 3-2 Kallberg (11-2, 9-11, 12-10, 8-11, 11-8).

TÉNIS DE MESA Masculinos

Europe Champions League

5ª Jornada da Fase de Grupos

GRUPO A

Sporting 3-2 Dusseldorf (Alemanha)

Classificação

1- Dusseldorf 5 jogos/9 pontos

2- Cergy 5/9

3- Sporting 5/7

4- Ostrava 4/4