“Wolves” somam sexto jogo sem vencer

O Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, perdeu no País de Gales e agrava crise na Premier League.

Os “Wolves” perderam em Cardiff por 2-1 e somam seis jogos sem vencer.

A equipa onde atuam os portugueses Rui Patrício, João Moutinho, Ruben Neves, Hélder Costa, Diogo Jota, Ivan Cavaleiro, Ruben Vinagre até marcou primeiro por Matt Doherty, aos 18 minutos.

No entanto, a equipa da casa deu a cambalhota no resultado com golos de Aron Gunnarsson e Junior Hoilett, aos 65 e 77 minutos respetivamente.

Com este triunfo, o Cardiff passa a somar 11 pontos e abandona a lanterna vermelha da Liga inglesa, provisoriamente para o Fulham.

Já o Wolverhampton soma 16 pontos e pode ser ultrapassado pelo Brighton & Hove Albion.