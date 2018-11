Segunda viatura detetada em pedreira de Borba

A segunda viatura que caiu à pedreira de Borba foi localizada esta sexta-feira pelas equipas de resgate, avança a SIC Notícias.



A retirada do veículo deverá acontecer no sábado. No seu interior poderá estar a quinta vítima da derrocada da antiga estrada nacional EN 255.

Esta sexta-feira, as equipas de resgate conseguiram recuperar os corpos de duas vítimas que estavam numa carrinha submersa no fundo da pedreira.

O último balanço da derrocada da EN255 é de quatro mortos e um desaparecido.

As duas primeiras vítimas foram retiradas nos dias após a tragédia de 19 de novembro. Eram dois trabalhadores da pedreira que estavam junto a uma retroescavadora.

Inquérito do Ministério Público prossegue com monitorização constante

O inquérito do Ministério Público ao acidente em pedreiras de Borba está numa fase preliminar, mas inclui uma monitorização constante, revelaram esta sexta-feira à agência Lusa fontes ligadas ao processo.

De acordo com as mesmas fontes, a investigação acompanha em permanência o evoluir da situação, como o resgate hoje dos corpos de mais duas vítimas mortais, que seguiam numa das duas viaturas que foram arrastadas para dentro de uma pedreira no momento do colapso estrada perto daquela cidade alentejana.

O inquérito instaurado pelo Ministério Público (MP) ao acidente, ocorrido na tarde do dia 19 deste mês, é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, que é coadjuvado por duas equipas da Polícia Judiciária (PJ), uma delas do Laboratório de Polícia Científica (LPC).

Há um acompanhamento em permanência daquilo que vai surgindo, disseram as mesmas fontes, referindo que as averiguações se estendem tanto às pedreiras atingidas, como ao colapso do troço da estrada municipal 255.

As mesmas fontes escusaram-se a adiantar mais pormenores por o processo estar em segredo de justiça.

Governo e primeiro-ministro acompanham operações "a par e passo"

O secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, afirmou esta sexta-feira que o Governo e o primeiro-ministro acompanham "a par e passo" as operações de socorro.

"O Governo, com o responsável direto da Proteção Civil, aqui está, acompanhando também o primeiro-ministro [António Costa] a par e passo este processo, porque o informo permanentemente do desenrolar dos acontecimentos", disse José Artur Neves.

Em declarações aos jornalistas, junto das pedreiras em Borba, o secretário de Estado reagia às declarações da líder do CDS-PP, que também esteve nesta cidade alentejana, na quinta-feira.

A presidente "centrista", Assunção Cristas, no final de uma reunião com elementos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Borba, acusou o Governo de ter como padrão nunca assumir responsabilidades e considerou "estranha" a ausência de membros do executivo socialista em Borba, após colapso da estrada.

Para o secretário de Estado da Proteção Civil, que lembrou que a sua deslocação de hoje a Borba, no dia em que foram retirados os corpos da terceira e da quarta vítimas mortais, é a segunda que efetua ao 'teatro de operações', onde também já tinha estado no dia do acidente, esta "acusação" não corresponde à verdade e não faz "sentido".

"Não é verdade. Eu estive cá desde o primeiro momento, diariamente vou acompanhando este processo complexo, ligando para o presidente da câmara, para todos os operacionais e mesmo o meu gabinete tem estado aqui, em algum tempo, permanentemente, diariamente, portanto, não é verdade", contrapôs.

Segundo José Artur Neves, através da sua presença, "obviamente" que "todo o Governo" está "presente no 'teatro de operações'".

"E esse acompanhamento é devido, como aliás ele [o primeiro-ministro] o afirmou desde a primeira hora", sublinhou o secretário de Estado, frisando que tem acompanhado este "trágico" e "dramático" incidente "desde o primeiro momento".