David Villa perto de reencontrar Iniesta no Vissel Kobe

O avançado espanhol David Villa está perto de ser reforço do clube japonês Vissel Kobe, segundo avança o programa de televisão espanhol "Deportes Cuatro", citado pelo jornal "As".

De acordo com a informação avançada, Villa vai reencontrar-se com Andrés Iniesta, eles que se cruzaram durante três temporadas no Barcelona, entre 2010 e 2013, e durante largos anos na seleção espanhola.

"El Guaje" anunciou que vai deixar o New York City FC, no final do seu contrato atual, que termina em dezembro:

"O primeiro jogador e capitão da história do clube vai anunciar o próximo destino da sua brilhante carreira nos próximos dias", referiu o emblema da MLS, em comunicado aquando do anúncio da saída. "Vou recordar sempre esta experiência com carinho. O meu coração fica aqui e serei um adepto do NYCFC para sempre”, disse o espanhol.

Em quatro temporadas, o internacional espanhol marcou 80 golos em 124 jogos na MLS.

Também na liga japonesa joga Fernando Torres, que alinha pelo Sagan Tosu.