FC Porto confirma afastamento de Bazoer

O FC Porto voltou a treinar, esta sexta-feira, a pensar no dérbi de domingo frente ao Boavista. Os dragões confirmaram que Riechedly Bazoer, médio holandês, está afastado dos treinos da equipa principal.

O plantel azul e branco voltou ao Olival, depois de arrancar a preparação para o jogo no Estádio do Bessa no Dragão Caixa, num treino diferente da rotina habitual. Esta sexta-feira, Sérgio Conceição voltou a treinar com todo o plantel, à exceção de Aboubakar, ainda a recuperar da grave lesão, e Bazoer.

De acordo com o que o jornal "O Jogo" tinha noticiado esta sexta-feira, Bazoer treinou com a equipa B e poderá mesmo enfrentar um processo disciplinar.

O médio holandês teria chegado atrasado após o período de quatro dias de folga concedido por Sérgio Conceição, no início de novembro, atitude que desencadeou o procedimento. Bazoer aguarda, agora, sanções.

Bazoer chegou ao Dragão no último dia do mercado, por empréstimo do Wolfsburgo, com opção de compra de nove milhões de euros. Uma lesão no ombro dificultou a adaptação do médio, que apenas realizou três partidas.