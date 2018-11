Estádio da Luz pode mudar de nome "dentro de muito pouco tempo"

O administrador financeiro do Benfica SAD garante que ainda este ano vai ser renovado mais um "acordo importante" a nível de patrocínio e que o “naming” do Estádio da Luz é mesmo para avançar.

“A venda do naming tem como objetivo poder investir naquilo que é a nossa atividade principal: ganhar. Não abandonámos de maneira nenhuma a ideia do naming. Temos propostas em fase de discussão. É o mesmo que digo já há alguns anos. Tenho a certeza que vamos concretizar esse naming e espero que dentro de muito pouco tempo. Nove dos 10 maiores patrocinadores são empresas internacionais. As empresas portuguesas não estão preparadas para fazer o tipo de investimento que vale estar em parceria com o Benfica”, disse.

Soares Oliveira reforça que "precisamos de todas as verbas e por isso é que estamos num projeto de expansão internacional importante”.

“O que se percebe é que o talento segue o dinheiro. Precisamos de dinheiro para comprar ou reter talento”, acrescenta.

O dirigente encarnado falou na apresentação das contas referentes a 2017/18 em que a SAD apresentou lucro de 20,6 milhões de euros.