Pinto da Costa: "O ministro das Finanças podia ter felicitado um dos seus melhores clientes"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, acusou o Governo português de ignorar todos os clubes à exceção de um, apesar de não nomear qual.

O dirigente máximo do emblema portista esteve presente na câmara das Caldas da Rainha, onde deixou um lamento irónico direcionado ao ministro das Finanças, que não felicitou o 125º aniversário do FC Porto:

"Este reconhecimento nas câmaras faz-nos minorar o esquecimento deste governo, que esquece todos os clubes, menos um. O FC Porto pagou no ano passado um total de 42 milhões em impostos. Se o governo não tem o respeito de enviar os parabéns pelos 125 anos, podia ao menos o ministro das Finanças mandar a felicitação a um dos seus melhores clientes".

Pinto da Costa destaca ainda o "caminho" traçado para "fomentar a união" dos adeptos por todo o país. "Estamos num bom momento, mas independentemente do momento, temos de ter um caminho a seguir, que é fomentar a união nos nossos núcleos, para que os jovens e crianças encontrem no FC Porto um ponto de encontro".

O presidente do FC Porto marcou presença no 15º aniversário da Casa FC Porto Dragões do Oeste, nas Caldas da Rainha.