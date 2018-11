Adeptos do Fluminense invadem treino

Os adeptos do Fluminense invadiram, esta sexta-feira, o centro de treinos da equipa para demonstrar o desagrado com o mau momento de forma do clube "carioca".

Um grupo de cerca de 30 adeptos invadiu a sessão de treinos e conversaram com os jogadores. Pelo que a imprensa brasileira reporta, o caso não tomou contornos violentos.

Tudo corre mal para a equipa "das Laranjeiras". O "tricolor" não vence no Brasileirão há sete jogos e ocupa a 14ª posição da tabela. Uma derrota na última jornada pode relegar o "Flu" para o segundo escalão.

Para piorar a situação, o Fluminense não marca um golo há oito partidas, e caiu nas meias-finais da Copa Sudamericana para o Atlético Paranaense. A derrota na segunda mão, em casa, por 2-0, ditou a saída do treinador Marcelo Oliveira.



Fábio Moreno, treinador adjunto, assume a equipa para a última partida da época, frente ao América Mineiro, no emblemático Maracanã.