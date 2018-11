CAN 2019 já não se vai realizar nos Camarões

A Confederação Africana de Futebol retirou a organização da Taça das Nações Africanas (CAN) aos Camarões, por motivos de segurança.

A sete meses do início da prova, a maior competição de seleções africanas fica assim sem país organizador. A CAF anunciou ainda que está a vaga está aberta a candidaturas.

A CAN disputa-se, este ano, entre junho e julho de 2019 e terá 24 equipas em competição. Os Camarões são os atuais detentors do título.

A alteração no país organizador não é, no entanto, caso único. A última edição estava planeada para decorrer na Líbia, mas passou para o Gabão, também devido a questões de seguranças relacionadas com conflitos internos no país.