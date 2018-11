Liga Revelação. Tiago Fernandes estreia-se com um empate

Tiago Fernandes estreou-se com um empate ao serviço da equipa sub-23. O Sporting empatou, esta sexta-feira, no Estádio Marcolino de Castro frente ao Feirense por 0-0, jogo a contar para a Liga Revelação.

O técnico português assumiu interinamente o comando da equipa principal dos leões aquando da saída de José Peseiro. Tiago Fernandes venceu o Santa Clara e o Chaves e empatou em Inglaterra, frente ao Arsenal.

Com a contratação de Marcel Keizer para a equipa principal, Tiago Fernandes assumiu o comando da equipa sub-23 do Sporting, que disputa a Liga Revelação.

Os leões não foram, no entanto, além do nulo, apesar das várias oportunidades para abrir o ativo.

O Sporting continua no sétimo posto da Liga Revelação, com 25 pontos. Feirense é último classificado e somou esta sexta-feira o quarto ponto na prova, com 15 jornadas disputadas. O Benfica é líder, com 31 pontos.